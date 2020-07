Italien: Dorf feiert die Geburt des ersten Babys seit 2012

Das Leben in den Bergen ist hart. Das wissen auch die Einwohner von Morterone in der Lombardei. Kein Bus führt zu dieser Gemeinde, die zum Symbol der aussterbenden Bergdörfer in Italien geworden ist.

Das Dorf hatte am Wochenende aber Grund zu feiern. Denn seit 2012 war dort kein Kind mehr geboren worden. Doch am Sonntag erblickte Denis das Licht der Welt. Sohn einer 21-jährigen Dorfbewohnerin und eines 32-jährigen Morteroners.

Denis ist der 29. Bewohner der Gemeinde, die nicht nur zwei Todesopfer der Pandemie zu beklagen hatte, sondern auch den Verlust von vielen Besuchern. Auch Denis‘ Mutter arbeitet in einem Gasthaus, das unter dem Wegbleiben von Touristen wirtschaftlich leidet.