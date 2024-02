Italien: Demonstranten fordern Rücktritt des Innenministers

Empörung

Staatspräsident Sergio Mattarella distanzierte sich am Samstag nach einem Gespräch mit Piantedosi von der Polizeigewalt. In Florenz und Pisa wurden Demonstrationen von Studenten von der Polizei blockiert. Bilder von Polizisten, die in Pisa mit ihren Schlagstöcken auf Demonstranten im Schulalter einschlugen, lösten in den sozialen Medien und bei Politikern Empörung aus.

"Es gibt hier wenig Toleranz für politische Meinungsverschiedenheiten und Proteste. Es gibt eine kollektive Verantwortung der Regierung, die ein repressives Klima anheizt", kritisierte Expremier Giuseppe Conte, Vorsitzender der oppositionellen Fünf-Sterne-Bewegung. Er verurteilte das "Schweigen von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die seit den Ereignissen in Pisa bereits viele Stunden Zeit hatte, um eine klare Position zu beziehen".