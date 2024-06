Italien: Mehrere Unwetter und Erdrutsche, dazu Hitzewelle

Am kritischsten war die Lage im Aostatal, wo es in der Nacht auf Sonntag in mehreren Bergortschaften zu Überschwemmungen kam. Wegen des Überlaufens mehrerer Bäche und einiger Murgänge war die Ferienortschaft Cogne isoliert. In Cervinia blockierte ein Erdrutsch die Regionalstraße.

Unwetter haben in Norditalien für mehrere Rettungseinsätze gesorgt.

In Cervinia trat ein Fluss über die Ufer und richtete große Schäden an, wie Rettungseinheiten berichteten. Mehrere Häuser und Geschäfte wurden überschwemmt. Ein Campingplatz wurde evakuiert und die Gäste wurden auf verschiedene Unterkünfte in der Gegend verteilt.

Erhebliche Schäden gab es auch in der Region Piemont, wo Dutzende von Menschen in den Alpentälern nördlich von Turin aufgrund der Folgen der Unwetter ihre Häuser verlassen mussten. In Cogne wurden zwei Rettungsaktionen mit Hubschraubern durchgeführt, um eine Familie mit einem Kleinkind und andere Personen, die nach Unwettern und Erdrutschen isoliert waren, zu retten.