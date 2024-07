Unwetter in Italien: 250 Personen müssen evakuiert werden

Unwetter haben in Norditalien für mehrere Rettungseinsätze gesorgt. Nach heftigen Niederschlägen und Erdrutschen müssen 250 Personen per Hubschrauber aus dem norditalienischen Cogne im Aostatal evakuiert werden.

Die 1.300 Einwohner-Berggemeinde ist isoliert, nachdem Überschwemmungen am Sonntag die einzige Zufahrtsstraße zum Ferienort beschädigt haben. Am Sonntag waren dank des Einsatzes mehrerer Hubschrauber etwa 500 Personen flussabwärts gebracht worden. Mehrere evakuierte Familien wurden in Hotels der Gegend untergebracht.