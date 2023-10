Angst vor Supervulkan: Evakuierungstests in Spitälern von Neapel

Mehr als 1.100 Erdbeben im September

Allein im vergangenen Monat wurde die Region von mehr als 1.100 Erdbeben erschüttert, darunter ein Beben der Stärke 4,0 am Montag und weiteres der Stärke 4,2 in der vergangenen Woche - das stärkste in der Region seit vier Jahrzehnten. Experten zufolge ist die erhöhte seismische Aktivität wahrscheinlich auf ein als "Bradyseismus" bekanntes Phänomen zurückzuführen, bei dem sich die Erde je nach Zyklus hebt oder senkt, was durch das Füllen oder Entleeren von unterirdischen Magmakammern verursacht wird.

Nach Ansicht der meisten Vulkanologen besteht keine unmittelbare Gefahr eines Ausbruchs, aber da sich der Boden derzeit um 1,5 Zentimeter pro Monat hebt, sind die Behörden besorgt über die Auswirkungen auf die Gebäude. Der Minister für Katastrophenschutz, Nello Musumeci, sagte diese Woche, dass Evakuierungen nur im Falle einer "extremen Notwendigkeit" durchgeführt werden würden. Das Kabinett will den lokalen Katastrophenschutzbehörden mehr Mittel zur Verfügung stellen, damit sie im Notfall schnell eingreifen können, und eine Kommunikationskampagne finanzieren, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, so Musumeci.

