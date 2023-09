Braunbärin "Gemma" stahl Torte aus der Hotelküche

Bärenmörder: "Ich erhalte ständig Anrufe und Textbotschaften mit Morddrohungen"

"Es gibt Orte, an denen Bären sogar in die Küchen kommen und Kuchen essen, ohne dass sie jemand anrührt, und es gibt Orte, an denen Bären in Gärten gelangen und jemand sie erschießt", kommentierte Luciano Sammarone, Direktor des Nationalparks der Abruzzen. Er bezog sich dabei auf den Fall der Braunbärin "Amarena" (Schwarzkirsche), die vergangene Woche erschossen wurde, weil sie in den Garten eines Jägers eingedrungen war. Der Mann, der in der vorigen Woche in der Abruzzen-Stadt San Benedetto dei Marsi das Bärenweibchen getötet hatte, ist mit Morddrohungen überhäuft worden, sodass er unter Polizeischutz gestellt werden musste.

"Ich habe seit drei Tagen nicht mehr geschlafen", klagte der Kaufmann. "Ich erhalte ständig Anrufe und Textbotschaften mit Morddrohungen. Sie haben sogar meine 85-jährige Mutter angerufen. Meine ganze Familie wird an den Pranger gestellt", erklärte der Mann, der in der Nacht auf Freitag auf "Amarena" geschossen hatte, nachdem die Bärin mit ihren beiden Jungen auf sein Grundstück eingedrungen war. Seine Waffe besitzt er legal. Bei der Vernehmung gab der 56-Jährige an, mit der Schrotflinte auf den Boden gezielt zu haben - ein einziges Mal nur und aus Angst. Trotzdem leitete die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen ihn ein - wegen des Verdachts, das Tier grundlos und grausam getötet zu haben.