Italien bekämpft eine Invasion von Blaukrabben

Warum Italien die Blaukrabbenpopulation eindämmen will

Die Finanzierungen der Regierung sollen Fischereigenossenschaften zur Verfügung gestellt werden, die mit einer groß angelegten Aktion versuchen, den Bestand an blauen Krabben einzudämmen, hieß es aus dem Kabinett in Rom am Montag. Die beiden Krabbenarten greifen die Fische an und zerschneiden die Fischernetze. Sie fressen die kleineren Goldbrassen, sowie Venusmuscheln und Miesmuscheln.

Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida besuchte am Sonntag das Delta der Poebene in Norditalien, eines der am stärksten betroffenen Gebiete, und sagte, die Regierung werde die Soforthilfe für die von der Blaukrabbe bedrohten Fischer auf einer Ministerratssitzung am Montag genehmigen.