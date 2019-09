Krabben-Invasion: Massenwanderung an die Nordsee

Vermutlich kamen die Larven mit dem Ballastwasser von Handelsschiffen – und verbreiteten sich beständig. In der Ostsee können sie sich wegen des zu niedrigen Salzwassergehalts nicht fortpflanzen. Umso mehr an der Nordsee, wo sie sich alle zwölf Jahre in Schüben invasionsartig vermehren. Elbe, Weser, Ems und Rhein, die in die Nordsee münden, sind ihre Lebensgebiete. Die Krabbe wurde bereits weiter stromaufwärts in Basel, Dresden oder auch Prag gesichtet.

Uferbauten und Dämme können durch das massenhafte Graben von Hohlgängen in Mitleidenschaft gezogen werden und Drainagen verstopfen. Angler und Fischern fressen die Krabben, ohne dass es der Angler merkt, den Köder vom Haken. Und auch Fischernetze zerschneiden die Allesfresser.

Ende 2014 wurde nachgewiesen, dass die chinesische Wollhandkrabbe außerdem auch ein Krankheitsüberträger der Krebspest ist. Diese parasitische Pilzerkrankung befällt vor allem Flusskrebse. Derzeit wird versucht, tonnenweise Krabben einzufangen.