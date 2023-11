Ausgebrochener Löwe wieder eingefangen - Zirkus ab jetzt tierfrei

Anwohner blieben in Häusern und Wohnungen

Im Internet kursierten mehrere Videos, die zeigen, wie das Tier am Samstag gemächlich durch die Straßen der Hafenstadt und über die Gehsteige stolzierte. Die meisten Anwohner blieben sicherheitshalber in ihren Häusern und Wohnungen. Manche saßen vorübergehend auch in ihren Autos fest. Später wurde das Tier in einem Schilfgürtel in der Umgebung von Ladispoli gesichtet.