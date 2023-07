Der Nationale Sicherheitsberater Zachi Hanebi hatte das baldige Ende des Großeinsatzes gegen militante Palästinenser in dem Flüchtlingslager in Aussicht gestellt. Man sei kurz davor, die gesetzten Ziele zu erreichen. Der Einsatz mit Hunderten Soldaten und Kampfdrohnen im besetzten Westjordanland hatte am Montag begonnen. Dabei kam es zu den schwersten Kämpfen in Dschenin seit mehr als zwei Jahrzehnten.