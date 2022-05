Israel: Dutzende Festnahmen bei "Flaggenmarsch"

Der umstrittene "Flaggenmarsch" ultranationalistischer Israelis in Jerusalem hat am Sonntag neue Spannungen ausgelöst. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen beteiligten sich am Nachmittag rund 70.000 Menschen an dem Marsch durch die Altstadt von Jerusalem. Die Polizei meldete mehr als 60 Festnahmen. Nach Angaben des Roten Halbmondes wurden 79 PalÀstinenser in Jerusalem verletzt.

Die israelische Polizei war in erhöhter Alarmbereitschaft. Rund 3000 Polizisten wurden wegen des umstrittenen Marschs mobilisiert, mit dem nationalistische Israelis an die israelische Besetzung von Ost-Jerusalem im Sechs-Tage-Krieg 1967 erinnern.

Tausende Teilnehmer des "Flaggenmarsches" strömten am Nachmittag durch das Damaskus-Tor in die Altstadt. "Dies ist unser Land", sagte der 18-jĂ€hrige jĂŒdische Israeli Ofer Amar. "Die PalĂ€stinenser sind GĂ€ste in unserem Land." Dutzende Israelis hissten Fahnen am Tor, wĂ€hrend andere auf den umliegenden Stufen sangen und tanzten, wo es im Vorfeld des Marsches zu vereinzelten ZusammenstĂ¶ĂŸen gekommen war.