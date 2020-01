Video: China-Oma seilt Enkel ab, um Katze zu retten

Der siebenjährige Enkel "durfte" einspringen. Er hatte eine Tasche bei sich, in die er die Katze legen sollte. In 25 Metern Höhe baumelte das Kind in der Luft. Passanten sollen schockiert gewesen sein, schritten zur Tat - und filmten den Vorfall sogleich.

Ein Video zeigt: Dem Jungen gelingt es zwar nicht, die Katze in die Tasche zu stecken, er kriegt sie allerdings mit den Händen zu packen und schlussendlich glückt das grob fahrlässige Unternehmen. Der Vorfall soll sich in der Stadt Nanchong, in der Sichuan-Provinz im Südwesten Chinas ereignet haben. Die Großmutter wehrte sich gegen wütende Vorwürfe von Nachbarn und aus dem Internet. Sie gab ihren Fehler zu und stellte fest: "Es ist nicht so, als sei mir das Leben meines Enkels egal."