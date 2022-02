Ihre Geschichte würde sich auch für eine Verfilmung eignen. Jene von Frank Abagnale ging um die Welt – er wurde vor allem in der Gestalt Leonardo DiCaprios berühmt. Der Hollywoodstar verkörperte den Hochstapler und Trickbetrüger in „Catch Me if You Can“ unter der Regie Steven Spielbergs. Der Film erzählt die wahre Geschichte eines jungen Mannes, der sich perfekt in gesellschaftliche Rollen einfühlen kann. „Hochstapler müssen Bedürfnisse ablesen können, sie müssen sie spüren“, erklärt die Medizinerin, Therapeutin und Trainerin Michaela Muthig. Sie seien, wie Konnikova sagt, charismatische Persönlichkeiten, mit denen man unbedingt befreundet sein will. Wie von DiCaprio gespielt, flog der als interessant geltende Abagnale als Pilot Flugzeuge, praktizierte als Arzt oder Rechtsanwalt. Und das, ohne jemals einen dieser Berufe erlernt zu haben.

Leonardo DiCaprio als Gauner

Schon vor seinem 21. Lebensjahr hatte er als Hochstapler Ende der 60er in allen 50 Bundesstaaten der USA sowie in 26 weiteren Ländern Millionenschaden angerichtet. „Ich habe nie getrunken, keine Drogen genommen“, sagte Abagnale einmal, „aber ich liebe Frauen“. Und die seien nun mal teuer. Nach der Hochstapler-Karriere machte er sich selbstständig. Als Inhaber eines Büros, das Dokumenten- und Urkundenbegutachtung sowie Risiko-Management durchführt.