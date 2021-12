Internet-Hit: Zwei Massai-Geschwister begeistern mit TikTok-Clips

Um herauszufinden, wie die Hindi-Wörter korrekt ausgesprochen werden, bediene er sich einer Google-App, erzählte der junge Mann der indischen Hindustan Times. Und er sehe sich die Originalsongs auf YouTube an.

Liebe zu Bollywood

Kili ist in der tansanischen Hauptstadt Dodoma zur Schule gegangen, Neema hat nie außerhalb ihres Dorfes gelebt. Bevor sie zu Tansanias bekanntesten TikTok-Stars wurden, hüteten die zwei die Tiere der Familie – was sie auch jetzt noch tun, nur weniger oft. In kleinen Kinos kamen sie schon als Kinder in Kontakt mit Bollywood, lernten die farbenprächtigen Musikfilme indischer Filmemacher lieben.

Vor einem Jahr legte sich Kili einen TikTok-Account zu, nachdem ihm Freunde von der App erzählt hatten; inzwischen hat er dort 1,8 Millionen Follower und ist auch auf Instagram und YouTube vertreten. Zunächst trat Kili alleine auf, dann überredete er seine jüngere Schwester, es ihm gleichzutun.