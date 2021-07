Indonesien: Mindestens 82 Tote nach Konsum von Billigschnaps

Mindestens 82 Menschen sind auf der indonesischen Insel Java durch selbst gebrannten Billigschnaps ums Leben gekommen. Die Opfer starben diesen Monat in der Provinz Westjava und in der Hauptstadt Jakarta, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Mehr als 80 weitere Menschen seien mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Behörden von Bandung, der Provinzhauptstadt Westjavas, hatten zuvor einen Gesundheitsnotstand ausgerufen.