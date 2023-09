Oma lernte mit 92 Jahren Lesen und Schreiben

Salima Khan: "Meine Enkelkinder haben mich immer ausgetrickst"

Khans Geschichte wurde durch ein in den Online-Netzwerken vielfach geteiltes Video bekannt, in dem sie von 1 bis 100 zählt. "Meine Enkelkinder haben mich immer ausgetrickst, ihnen zusätzliches Geld zu geben, weil ich die Geldscheine nicht zählen konnte", sagte Khan der Times of India. "Diese Zeiten sind vorbei."

In Indien gibt es immer noch viele Analphabeten. Laut der Volkszählung von 2011 liegt die Alphabetisierungsrate bei etwa 73 Prozent. Khans Geschichte unterstreiche, "dass das Streben nach Wissen nicht durch das Alter begrenzt ist", sagte die Bildungsbeauftragte Lakshmi Pandey. Freiwillige einer staatlichen Bildungsinitiative hätten Khan ermutigt, zur Schule zu gehen.