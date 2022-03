In Belgien in Menschenmenge gerast: Fahrer betrunken

Der Fahrer des in Belgien in eine Mengenmenge gerasten Wagens war betrunken. Der Alkoholwert lag den Ermittlern zufolge knapp √ľber dem gesetzlichen Grenzwert, wie die Nachrichtenagentur Belga am Montagabend berichtete. Dieser liegt in Belgien bei 0,5 Promille.

Ob noch andere Drogen im Spiel waren, war zunächst unbekannt. Der 34-Jährige war am Sonntag in Strépy-Bracquegnies mit seinem Auto bei einer Karnevalsveranstaltung in eine Menschenmenge gerast, sechs Menschen starben.