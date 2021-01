Kanada: Reiches Paar erschlich sich Impfung von Ureinwohnern

Die Impf-Vordrängler gingen dabei ganz dreist vor. Zunächst waren sie in die Ortschaft Whitehorse gereist und hielten sich dort nicht an die geltende 14-tägige Quarantäne. Dann mieteten sie laut kanadischen Medien ein kleines Flugzeug, um sich damit nach Beaver Creek bringen zu lassen.

Rund 100 Menschen des Ortes in der nordwestkanadischen Region Yukon, haben bei der Impfkampagne der kanadischen Regierung eine Priorität zugeteilt erhalten. Ein medizinisches Team aus Vancouver wurde deshalb eigens an einem Tag für die Corona-Impfungen eingeflogen. Die Priorität hat etwa damit zu tun, dass ihre Siedlung fernab jeglicher gut ausgerüsteter medizinischer Versorgung liegt und dort viele ältere Indigene in Mehrgenerationen-Häusern leben.

Rodney und Ekaterina Baker gaben in Beaver Creek an, als neue Angestellte eines kleinen Hotels zu arbeiten und erschlichen sich so die Impfungen. Ihr dreister Plan fiel jedoch auf, als sie schließlich darum baten, zum Flughafen gebracht zu werden.

Zu Fuß zum Flughafen und gefeuert

Kein Mensch wollte sie zum Flughafen bringe. Eine beinharte Strafe, denn das Paar musste den weiten Weg im kalten kanadischen Winter zu Fuß zum Flughafen marschieren. Dazu kam eine Geldstrafe von umgerechnet 739 Euro. Aber das Böseste: Rodney Baker wurde als CEO einer Casino-Firma gefeuert, wo er 2019 1150 kanadischen Dollar Strafe zahlen. Außerdem verlor Rodney Baker seinen Job als CEO einer Casino-Firma räumen, wo er nach einem Firmenzusammenschluss im Jahr 2019 umgerechnet 6,8 Millionen Euro verdient hatte.

Für die zweite Corona-Impfung muss sich das in Kanada nun „geächtete“ Paar übrigens ganz hinten anstellen.

„Ich glaube nicht, dass ich jemals von einem so verabscheuungswürdigen, ekelhaften Anspruchsdenken gehört habe, das jeglichen moralischen Kompass vermissen lässt“, sagte der Generalstaatsanwalt der kanadischen Provinz British Columbia, Mike Farnworth, der Zeitung Vancouver Sun.