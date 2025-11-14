Wegen "falscher" Musik: Frau bedroht Taxifahrer mit Machete
Ein Video, das von der Sicherheitskamera eines Taxis in der russischen Stadt Samara aufgenommen wurde, sorgt derzeit in den sozialen Medien für Aufsehen. Als der Fahrer nicht umgehend den gewünschten Radiosender einschaltet, zückt die Frau auf dem Rücksitz plötzlich eine Machete.
Frau will anderen Radiosender hören
Auf der schwarz-weißen Videoaufnahme ist zu sehen, wie sich die Frau über den laufenden Radiosender beschwert. Sie mag diese Art von Musik nicht und verlangt stattdessen nach "Chanson"-Liedern, berichtet The Sun. Doch der Taxifahrer konzentriert sich auf den Verkehr und kommt der Aufforderung nicht sofort nach.
Taxifahrer wird mit Machete bedroht
Plötzlich kramt die Frau in ihrer Tasche, zieht eine Machete hervor und hält die Klinge zwischen Fahrer- und Beifahrersitz nach vorne. Sie fuchtelt damit in der Luft herum, deutet auf das Radio und betont erneut, dass sie diese Art von "Tanz-Musik" nicht ausstehen könne.
Der sichtbar erschrockene Taxifahrer weicht zur Seite und entgegnet nervös: "Ich verstehe, ich verstehe, ich werde es ausschalten", während er die Dame im Rückspiegel genau im Auge behält. Daraufhin kontert die Frau kühl: "Haben Sie es nicht gleich beim ersten Mal verstanden?"
Frau wollte zum Friedhof gebracht werden
Als wäre nichts gewesen, legt die Frau die Machete neben sich auf die Rückbank und fordert mit Nachdruck: "Schalten Sie Chanson-Musik ein. Wenn Sie meine Lieblingsmusik aufdrehen, packe ich die Machete weg." Der Mann antwortet: "Ich habe doch schon längst alles eingeschaltet."
Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie der verängstigte Fahrer seinen Sicherheitsgurt löst, offenbar bereit, um im Notfall rasch aus dem Auto flüchten zu können. Nervös fragt er die Frau, wohin die Fahrt überhaupt gehen soll. Diese entgegnet: "Wir fahren zum Friedhof." Berichten zufolge wurde sie schließlich auf einem örtlichen Friedhof abgesetzt und die dramatische Situation ging glimpflich aus.
Die Polizei von Samara hat Ermittlungen gegen die Frau aufgenommen.
