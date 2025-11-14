Ein Video, das von der Sicherheitskamera eines Taxis in der russischen Stadt Samara aufgenommen wurde, sorgt derzeit in den sozialen Medien für Aufsehen. Als der Fahrer nicht umgehend den gewünschten Radiosender einschaltet, zückt die Frau auf dem Rücksitz plötzlich eine Machete.

Frau will anderen Radiosender hören Auf der schwarz-weißen Videoaufnahme ist zu sehen, wie sich die Frau über den laufenden Radiosender beschwert. Sie mag diese Art von Musik nicht und verlangt stattdessen nach "Chanson"-Liedern, berichtet The Sun. Doch der Taxifahrer konzentriert sich auf den Verkehr und kommt der Aufforderung nicht sofort nach.

Taxifahrer wird mit Machete bedroht Plötzlich kramt die Frau in ihrer Tasche, zieht eine Machete hervor und hält die Klinge zwischen Fahrer- und Beifahrersitz nach vorne. Sie fuchtelt damit in der Luft herum, deutet auf das Radio und betont erneut, dass sie diese Art von "Tanz-Musik" nicht ausstehen könne. Der sichtbar erschrockene Taxifahrer weicht zur Seite und entgegnet nervös: "Ich verstehe, ich verstehe, ich werde es ausschalten", während er die Dame im Rückspiegel genau im Auge behält. Daraufhin kontert die Frau kühl: "Haben Sie es nicht gleich beim ersten Mal verstanden?"