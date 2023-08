Hurrikan "Idalia" steuert auf US-Bundesstaat Florida zu

Hurrikan "Idalia" hat an Stärke gewonnen und steuert auf den US-Bundesstaat Florida zu. Es seien anhaltende Windgeschwindigkeiten von bis zu 155 Kilometern pro Stunde gemessen worden, teilte das US-Hurrikanzentrum (NHC) Dienstagabend in Miami mit. Das entspricht einem Hurrikan der Kategorie zwei (von fünf). Es werde erwartet, dass "Idalia" an Teilen der Westküste Floridas, etwa in der Region Big Bend südlich von Tallahassee, für lebensbedrohliche Überschwemmungen sorge.

Mittwochfrüh (Ortszeit) könnte "Idalia" demnach als Hurrikan der Kategorie drei auf die Westküste des US-Staates treffen. In Florida wurden zahlreiche Vorkehrungen getroffen.