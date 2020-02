Hunde erschnüffelten Drogen in Babynahrung

Drogenspürhunde am Frankfurter Flughafen haben in Gepäckstücken Drogen mit Millionenwert entdeckt - in Babynahrung. Wie der Zoll am Freitag berichtete, wurden die Kuriere aus Südamerika am 24. und 26. Jänner bei der Einreise vorläufig festgenommen. Der erste hatte 12 Kilogramm Kokain dabei, der zweite 15 Kilogramm.