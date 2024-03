Achtjährige wurde in Hotelpool in Rohr gesaugt und getötet

Eine Achtjährige ist in einem Hotelpool in Houston in ein Rohr gesaugt worden und ertrunken. Die Mutter des Mädchens reichte inzwischen Klage ein, wie US-Medien am Dienstag (Ortszeit) berichteten. Das Kind sei "gewaltsam in eine 30 bis 40 Zentimeter große ungesicherte Öffnung im Strömungssystem des Schwimmbades gesaugt worden", heißt es in der Klageschrift, die US-Medien veröffentlichten. Geschehen war das Unglück bereits am Samstag.