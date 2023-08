Zweijähriger im Swimmingpool untergegangen

Ein Zweijähriger ist Donnerstagabend in Schleißheim (Bezirk Wels-Land) in einem unbemerkten Moment in den Swimmingpool im Garten des Vaters gefallen und untergegangen. Der 51-Jährige bemerkte es erst, als der Sohn bereits am Boden des Pools trieb.

Der Vater sprang ins Wasser, zog das Kleinkind heraus und begann mit der Reanimation. Nach einer Minute erlangte der Zweijährige wieder das Bewusstsein, er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Kinderklinikum nach Linz geflogen.