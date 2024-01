House of Lords: Champagner um mehr als 100.000 Euro gekauft

Na Prost: Fast 90.000 Pfund, umgerechnet fast 104.000 Euro - das ist die Summe, um die die Lords in der zweiten Kammer des britischen Parlaments im Vorjahr Champagner für diverse Veranstaltungen einkaufen ließen. Ein neuer Rekordwert seit fünf Jahren. Konkret handelte es sich um 1.589 Flaschen. Das brachte eine Anfrage der Schottischen Nationalpartei (SNP) nun ans Tageslicht, über die der "Guardian" nun berichtet.

Die nicht gewählten Mandatsträger im Hause of Lords hätten "jeden Bezug" zur Lebensrealität der Menschen verloren, die die alltäglich anfallenden Kosten wegen der immensen Teuerung kaum noch stemmen könnten, formulierte Tommy Sheppard, Abgeordneter im britischen Unterhaus, der ersten Parlamentskammer. In der zweiten ist die SNP nicht vertreten. Während sie Champagner "gluckern", müssten die einfachen Menschen kämpfen, um die Preise im Supermarkt oder für Energie überhaupt noch zahlen zu können, fügte der SNP-Politiker an. Immer mehr Briten würden daher in die Armut rutschen, während andere ihrem "verschwenderischen Lebensstil" frönen.