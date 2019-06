Hongkong: Druck auf Regierungschefin Lam wird immer größer

Lam hat das Gesetzesvorhaben, das auch Auslieferungen an China ermöglichen soll, angesichts anhaltender Massenproteste am Samstag vorläufig auf Eis gelegt. Als am Sonntag nach Angaben der Protestveranstalter zwei Millionen Menschen durch die Straßen Hongkongs zogen, entschuldigte sich Lam bei der Bevölkerung. Die Kritik an ihr riss dennoch nicht ab. "Wir können ihre Entschuldigung nicht akzeptieren", sagte einer von Hunderten Demonstranten, die über Nacht vor dem Regierungssitz ausharrten.

Unterstützung erhielt Lam dagegen von chinesischer Seite. Die Volksrepublik werde zu ihr halten, hieß es in einem Beitrag der amtlichen Zeitung " China Daily". Daran würden "weder Straßengewalt noch böswillige Interventionen ausländischer Regierungen" etwas ändern.