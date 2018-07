Homophobie und Übergriffe: Schatten über dem Regenbogen

Es regnete Konfetti im Bundestag – als vor einem Jahr die Ehe für alle geöffnet wurde, feierte man dies als Meilenstein in puncto Gleichberechtigung. Ausgelassen etwa beim jährlichen Christopher Street Day (CSD), der kommenden Samstag wieder stattfindet. Also, alles gut im bunten Berlin? Nicht ganz.

Johannes Kram, Autor und Blogger, lebt seit Jahren nahe des Nollendorfplatzes, bekannt als „Regenbogenkiez“. Er nimmt eine Stimmung wahr, die ihn beunruhigt. Immer wieder bekomme er zu hören: „Was wollt ihr eigentlich noch, ihr habt doch jetzt alles erreicht?“ Diese Einstellung ortete er sogar in liberalen Kreisen, wo man sich zwar zur Ehe für alle bekennt, diese dann aber als „Luxusproblem“ abtut. Wie wenig liberal die Gesellschaft sei, zeige sich für ihn im Alltag: Nur ein Drittel aller Schwulen und Lesben traue sich am Arbeitsplatz so selbstverständlich mit ihrer Sexualität umzugehen wie Heteros, so Kram.

Auch an Schulen sind Outings ein Problem, das höre er oft auf seinen Lesereisen. Was er sich dort aber auch anhören muss: die Behauptung, man dürfe sich heutzutage nicht mehr als Hetero-Mann deklarieren, berichtet Kram. Geschürt werde diese Sichtweise von einem Narrativ, das Politik von rechts bis links erzählt - sinngemäß: Man habe sich zu lange mit diesen Problemen aufgehalten, andere übersehen. Dass solche Sätze auch von Teilen der SPD oder Linken kommen, sieht er äußerst problematisch. „Wie kommt man darauf, dass es unter prekär Beschäftigten oder Industriearbeitern keine Homosexuellen gibt?“ Für ihn steht fest: Hier wird Neid erzeugt, Sündenböcke geschaffen.