Hollywood-Star Leonardo DiCaprio investiert in Genfer Uhrenfirma

Das Geld will die vor knapp drei Jahren gegrĂĽndete Marke in die Weiterentwicklung ihrer Uhren und in kĂĽnftiges Wachstum stecken, wie es in einer am Dienstag publizierten Medienmitteilung heiĂźt. Bei der Herstellung der Zeitmesser verwendet das Unternehmen bei einigen Komponenten recyceltes Material. Das hat offenbar auch Leonardo DiCaprio ĂĽberzeugt.

ID Genève sei eine Marke, die den Wandel in der Luxusgüterindustrie und darüber hinaus anstoße, indem sie auf das Prinzip der Kreislaufwirtschaft setze, wird DiCaprio in der Mitteilung zitiert. Wie viel Geld er persönlich investiert, ist nicht bekannt. Nebst DiCaprio nehmen auch drei Schweizer Family Offices an der Finanzierungsrunde teil.

Die von drei Westschweizern gegründete ID Genève stellt Uhren her, deren Gehäuse zu 100 Prozent aus recyceltem Stahl fabriziert sind. "Damit können wir den CO2-Fussabdruck deutlich reduzieren, ohne dabei bei der Qualität Abstriche machen zu müssen", erklärte Geschäftsführer und Mitgründer Nicola Freudiger im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.