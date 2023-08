Hochwasser legt Südnorwegen lahm: "Gefahr auf keinen Fall vorbei"

Die Polizei bat Autofahrer, die Sperren zu respektieren und Fahrten in Überschwemmungs- und Erdrutschgebiete zu meiden. Der Bahnbetreiber Bane Nor sperrte außerdem mehrere Bahnstrecken. Erdrutsche und die erhebliche Menge an Wasser hätten zu Schäden an mehreren Strecken geführt, teilte das staatliche Unternehmen mit. Es könne noch längere Zeit dauern, bis der Zugverkehr wieder normal fahren könne. Eine gut 170 Meter lange Eisenbahnbrücke in der Gemeinde Ringebu erlitt durch das Extremwetter schwere Schäden und drohte einzustürzen. Die Lage an der Brücke schien sich norwegischen Medienberichten zufolge am Donnerstag aber zu stabilisieren.