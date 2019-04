Hochhausbrand mit 26 Toten: Österreichischer Honorarkonsul in Haft

Die lokale Feuerwehr benötigte Stunden, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Fotos zeigen Hunderte Schaulustige, die teilweise aber auch mithalfen, die schweren Schläuche zu transportieren. Die obersten illegal gebauten Stockwerke des Gebäudes im Büro-Distrikt gehören der Quasem Industries Drycells Limited. Dessen Management Director und CEO, Tasvir Ul Islam, wird nun als einer der beiden Hauptverantwortlichen angesehen. Er ist eng verbunden mit der oppositionellen Bangaldesh Nationalist Party des früheren Premierministers Khaleda Zia. Er kandidierte zuletzt vergeblich für einen Parlamentssitz, die Wahl gilt als möglicherweise geschoben.

Islam ist kein Österreicher

Die zwei Stockwerke in dem Komplex kaufte Tasvir Ul Islam erst 2002, weshalb es auch Vermutungen gibt, die Verhaftung könnte politisch motiviert sein. Er ist aber auch der österreichische Honorarkonsul in Bangladesh. Laut KURIER-Informationen war dies bereits seit Monaten eine umstrittene Angelegenheit.

Im Außenministerium in Wien wird betont, dass er kein österreichischer Staatsbürger ist, sich aber die Botschaft in Delhi der Sache angenommen hat.