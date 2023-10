Hochhaus in Ägypten abgebrannt: Dutzende Verletzte

Bei einem Feuer in einer Kirche in einer belebten Gasse in der Hauptstadt Kairo kamen im August 2022 41 Menschen ums Leben. 2021 starben beim Brand in einer Textilfabrik am Rande Kairos 20 Menschen.

