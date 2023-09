Feuer in Tiroler Einkaufszentrum: Polizei sucht möglichen Brandstifter

Nachdem am Montag ein Brand in einem Einkaufszentrum in Wörgl (Bezirk Kufstein) für einen Großeinsatz gesorgt hatte, hat die Polizei am Dienstag einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Ein technischer Defekt sei nach Ermittlungen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen, somit könne Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Wer sich in dem betroffenen Geschäft aufgehalten oder Verdächtiges beobachtet habe, solle sich bei der Polizei melden. Das Feuer war am Montag gegen 10.00 Uhr in einem Geschäft ausgebrochen.