Mitten in Hitzewelle: Texas verbietet Bauarbeitern Trinkpausen

Seit 2010 sind in Texas mindestens 53 Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen aufgrund der Hitze gestorben, berichtet die Washington Post. Aufgrund des Klimawandels erreicht die Hitze in dem südlichen US-Bundesstaat immer extremere Ausmaße. Allein in den letzten drei Wochen seien in Texas vier Menschen aufgrund der Hitze gestorben, berichtet Business Insider.