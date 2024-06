Dauer-Hitzewelle auf Zypern: Seit Tagen über 40 Grad

In der Region der Hauptstadt Nikosia wurden für Freitag 44 Grad erwartet, wie das zypriotische Wetteramt mitteilte. Die Hitzewelle hatte am Montag begonnen und soll sich bis in die kommende Woche ziehen, wie Meteorologen im Radio sagten. Auch nachts zeigen die Thermometer Werte von nur knapp unter 30 Grad.