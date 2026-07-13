43 Grad in Salt Lake City: Temperaturrekorde im Zentrum der USA

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Auch das Landesinnere der USA leidet derzeit unter einer Hitzewelle. Von den sogenannten Great Plains, die durch die Mitte der Vereinigten Staaten verlaufen, bis in die Rocky Mountains wurden am Sonntag Temperaturrekorde gemessen. In Salt Lake City, der Hauptstadt des Bundesstaates Utah, sowie in Billings, der größten Stadt des Bundesstaates Montana, kletterte das Thermometer nach vorläufigen Daten des US-Wetterdienstes auf 43 Grad.

In beiden Fällen handelte es sich um ein Allzeithoch seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor mehr als 150 Jahren. Die derzeitige Hitze behindert auch den Kampf gegen große Waldbrände in den Bundesstaaten Colorado und Utah. Für Dienstag wurden erneut sehr hohe Temperaturen erwartet.