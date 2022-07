Hitze lässt Italiens Weinernte schrumpfen - Prosecco gefährdet

Ernte beginnt

In der Landwirtschaftsregion Emilia Romagna wird die Weinernte bereits am 10. August beginnen. Das sind circa zwei Wochen früher als im Durchschnitt der letzten Jahre. Hier wird mit einem Rückgang von bis zu 30 Prozent bei der Produktion von Weißweinen und von 15 Prozent bei den Rotweinen gerechtet, berichteten Branchenexperten. Akut gefährdet sind daher auch die Weingärten des Friaul, in denen die Weinstöcke für den weltweit populären Prosecco stehen.