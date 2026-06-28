Hitze: Italienische Winzer bangen um den Prosecco

Die anhaltende Hitzewelle setzt Italiens Weinbau zu und dämpft die Erwartungen auf einen außergewöhnlichen Jahrgang. Während einzelne Winzer vor Qualitätseinbußen warnen, mahnen Branchenvertreter zur Gelassenheit und halten an der Aussicht auf eine gute Weinlese fest. Besonders im Prosecco-Anbaugebiet im Norden nahe Österreich bereiten die hohen Temperaturen jedoch Sorgen.

Sandro Bottega, Chef des Schaumweinherstellers Bottega Spa, warnte gegenüber Medien, die anhaltende Hitze verlangsame den Reifungsprozess der Trauben. Dadurch bestehe die Gefahr, dass sich die typischen Aromen nicht vollständig entwickelten oder beeinträchtigt werden.

Der Präsident des italienischen Önologenverbands Assoenologi, Riccardo Cotarella, sieht die Lage anders. Die Trauben seien derzeit gesund, und bis zur Weinlese bleibe noch genügend Zeit. Sollte es im Juli zu Niederschlägen kommen, könne 2026 sogar ein hervorragender Jahrgang werden.