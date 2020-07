38 Grad in Sibirien: Ist das noch normal?

Die Konsequenz daraus sind nicht nur umstürzende Gebäude, wie man sie etwa in Dörfern wie Russkoje Ustije sieht, einer der ersten russischen Siedlungen in der Arktis. Die historischen Gebäude sind dort allesamt in den Fluss gekippt. Problematischer ist der aufgeweichte Boden für die Industrie, wie an der Ölkatastrophe in Norilsk zu sehen ist: Dort kippte vor einigen Wochen ein Öltank, tausende Liter Diesel ergossen sich in den Fluss. Umweltschützer sprechen vor der größten ökologischen Katastrophe, die sich je in der Arktis ereignet hat.

Schuld daran war auch Missmanagement der Firma, nicht nur der schmelzende Boden. Aber: Derartige Katastrophen werden in Zukunft wohl nicht weniger werden, sondern mehr, sagt Klimaforscher Haslinger: „Mit dem Fortschreiten des Klimawandels werden wir noch massive Änderungen sehen.“