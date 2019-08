Hier ist Mama: Mit Lautsprechern auf Vermisstensuche im Dschungel

Suche mit 200 Helfern

Das Mädchen war vergangene Woche zusammen mit den Eltern - einer Irin und einem Franzosen - in einem Öko-Resort im bergigen Hinterland von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur angekommen, um dort zwei Wochen Urlaub zu machen. Am Sonntagvormittag war Nora nach Angaben der Eltern plötzlich nicht mehr im Zimmer. Die Fenster standen weit offen. An der Suche beteiligen sich mehr als 200 Helfer. Die 15-Jährige ist nach Angaben aus dem Umfeld der Familie in ihrer Entwicklung leicht zurückgeblieben.

Inzwischen ist die Sorge groß, dass das Mädchen nicht mehr heil zurückkehrt. Der zuständige Polizeichef Mohamad Mat Yusop sagte der malaysischen Tageszeitung The Star: "Wir müssen das Opfer so schnell wie möglich finden." Auch kräftige Menschen wären nach fünf Tagen im Dschungel geschwächt.