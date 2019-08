Salzburgerin seit mehr als einem Monat an der Algarve vermisst

Seit mehr als einem Monat ist eine junge Salzburgerin an der portugiesischen Algarveküste abgängig. Julia W. wurde zuletzt am Abend des 28. Juni östlich der kleinen Ortschaft Pedralva nahe Bordeira im Landesinneren gesehen. Ein Vermisstenaufruf und eine Suchaktion von Freunden und Verwandten waren bisher erfolglos.

Die Vermisste dürfte sich bereits länger in Portugal aufhalten und soll laut Suchaufrufen in sozialen Medien nur mit leichter Kleidung und Sandalen unterwegs gewesen sein. Geld, Mobiltelefon und Reisepass blieben in ihrem Quartier zurück. Auch die österreichische Botschaft in Lissabon ist in die Suche der Frau involviert.