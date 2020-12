Heuer nur online: Wie der Weihnachtsmann zu Brasiliens Kindern kommt

Heuer sei ohnehin alles anders. „Dieses Weihnachtsfest wird so oder so in die Geschichte eingehen. Und wir alle hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder so sein wird wie früher. Denn nicht nur für die Kinder ist es natürlich etwas anderes. Auch für uns Weihnachtsmänner. Wie für die Kinder ist das auch für uns ein tolles Erlebnis, und wir freuen uns jedes Jahr darauf.“

Und was macht ein Weihnachtsmann nach Weihnachten? „Glauben Sie mir, dass Erste, was wir machen, ist, diesen langen Bart abzurasieren. In der Hitze ist der nämlich alles andere als angenehm. Also gehen wir ins Badezimmer, holen den Rasierer raus und weg damit.“ Das nackte Kinn bleibt allerdings nur ein paar Wochen so. Damit der Rauschebart im Advent wieder in voller Pracht existiert, beginnt die „Wachstumsphase“ schon früh im neuen Jahr.