Suchaktion: Zweijähriger in Hessen im Wald verschwunden

Der kleine Georg war mit seinem Vater in einem Wald im Alheimer Ortsteil Oberellenbach spazieren. Die beiden wollten den Waldarbeitern zusehen, berichtet die Bildzeitung.

In Gummistiefeln und neonfarbener Jacke

Oberellenbach ist ein kleiner Ortsteil der osthessischen Gemeinde Alheim mit wenigen Hundert Einwohnern. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützt die Suche mit eigeen Suchtrupps, auch Mantrailing-Hunde, die auf Vermisstensuche trainiert sind, sind im Einsatz.

Der Junge sei in Gummistiefeln und neonfarbener Jacke unterwegs, hieß es, er ist in etwa einen Meter groß. Hinweise zum Aufenthaltsort des Kindes sollten per Notruf der Polizei gemeldet werden.