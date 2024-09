TikTok-Star wird Nonne

Nachdem sukzessive alle alten Inhalte auf den Social-Media-Seiten von Mazlou verschwunden waren, klärte die 23-Jährige ihre Follower über ein Posting auf Instagram auf. Darin ist zu sehen, wie sie in einer braunen Kutte gekleidet, einer Zeremonie beiwohnt, durch die sie in einen orthodoxen Orden aufgenommen wird. Dabei hat sie auch ihren neuen, klösterlichen Namen Ipomoni (Geduld) erhalten. In ihrer TikTok-Bio schreibt sie, dass sie Gott liebt und nur Beiträge mit Bezug zum Christentum hinterlassen hat.