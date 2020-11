Heftige Explosion im italienischen Vulkan Stromboli

Der Stromboli gilt als einer der aktivsten Vulkane der Welt. Die Insel liegt etwa 65 Kilometer nördlich der Nordostspitze Siziliens und hat nur wenige Hundert Einwohner. Er ist Teil der Äolischen Inseln nahe Sizilien.

Am 3. Juli 2019 war der Vulkan massiv ausgebrochen, ein 35-jähriger Wanderer aus Sizilien kam dabei ums Leben. Eine der beiden Explosionen auf der Südseite des Kraters war damals die bisher stärkste seit Beginn der Aufzeichnungen. Rund 1.000 Touristen verließen nach dem Ausbruch die Insel an Bord von Fähren, 70 Bewohner mussten ihre Häuser an der Südwest-Seite des Stromboli verlassen.