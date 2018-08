Hass-Demo gegen YouTuber "DrachenLord1510": 300 Platzverweise

Trotz eines Versammlungsverbots sind Hunderte Menschen am Montag zu einer Hass-Demo gegen einen YouTuber mit dem Nutzernamen "DrachenLord1510" nach Emskirchen in Mittelfranken, knapp 35 Kilometer nordwestlich von Nürnberg, gekommen. Um den Mann gibt es seit Jahren immer wieder Streit. Die Polizei rückte mit mehreren Dutzend Beamten an und sprach am Ende rund 300 Platzverweise aus.

Die Teilnehmer warfen Böller, sodass die Feuerwehr einen kleinen Wiesenbrand löschen musste. Außerdem wurde ein Polizist bespuckt und beleidigt, ein Bushäuschen beschmiert. 600 bis 800 Menschen protestierten nach anonymen Aufrufen im Internet in dem 50-Einwohner-Ort gegen den YouTuber.