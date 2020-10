Harry und Meghan starten Aufruf gegen strukturellen Rassismus

In einem Zeitungs-Gastbeitrag haben sich Prinz Harry und seine Frau Meghan zum Auftakt des Aktionsmonats "Black History Month" gegen strukturellen Rassismus ausgesprochen. Zwar habe sich in den vergangenen Jahrzehnten viel verändert - "ausreichenden Fortschritt hat es aber nicht gegeben", schreibt das Paar in einem Beitrag, der am Donnerstag im Londoner "Evening Standard" erschien.