Hannover: Fahrradfahrer hatte mehr als fünf Promille

Die einen schauen zu tief ins Glas, die anderen zu tief ins Fass: Die Polizei hat in Hannover einen Fahrradfahrer mit einem Atemalkoholwert von mehr als fünf Promille aus dem Verkehr gezogen. Der 36-Jährige sei einer Streife am Mittwochabend aufgefallen, weil er große Schlangenlinien gefahren sei, hieß es am Donnerstag mit. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 5,19 Promille.

Auf einer Polizeiwache wurde dem Mann Blut abgenommen. Währenddessen habe er kaum Ausfallerscheinungen gezeigt, erklärte die Polizei. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.