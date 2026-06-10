Mehrere Kinder vor Schule in Hamburg von Auto erfasst

Bei einem Verkehrsunfall vor einer Schule im Hamburger Stadtteil Blankenese (Deutschland) sind mehrere Kinder verletzt worden .

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Kinder bei einem Ausparkmanöver von einem Auto erfasst.

Zwei Kinder ins Spital gebracht

Zwei Kinder wurden nach Angaben der Polizei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen sowie zum genauen Unfallhergang gab es zunächst keine Angaben.