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Deutschland

Mehrere Kinder vor Schule in Hamburg von Auto erfasst

Laut Polizei ereignete sich der Unfall bei einem Ausparkmanöver im Hamburger Stadtteil Blankenese.
10.06.2026, 10:55

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Polizeiauto in Deutschland (Symbolbild)

Bei einem Verkehrsunfall vor einer Schule im Hamburger Stadtteil Blankenese (Deutschland) sind mehrere Kinder verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Kinder bei einem Ausparkmanöver von einem Auto erfasst.

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Zwei Kinder ins Spital gebracht

Zwei Kinder wurden nach Angaben der Polizei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen sowie zum genauen Unfallhergang gab es zunächst keine Angaben.

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Agenturen, dw  | 

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