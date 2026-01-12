In Hamburg begeistert derzeit eine ganz besondere Attraktion zahlreiche Besucher: Das Geländer der Krugkoppelbrücke an der Alster ist gesäumt von hunderten Mini-Schneemännern. Doch Ende vergangener Woche sorgte ein Video in den sozialen Medien für Aufruhr: Ein bislang unbekannter Mann fegte die liebevoll aufgereihten Schneefiguren mit bloßer Hand von der schneebedeckten Brüstung.

Mann zerstörte Reihe an Schneemännern Die Wut über den Zerstörungsakt war groß. Über 13.000 Nutzer teilten ihren Unmut auf Instagram und TikTok. Doch so schnell ließ man sich nicht unterkriegen. Schon kurze Zeit später formierte sich ein spontaner Schneemann-Flashmob, bei dem sich Anrainer solidarisierten, um die kleine Winterlandschaft Stück für Stück wieder aufzubauen und damit ein Zeichen zu setzen.

Das Video wurde dem Stadt-Magazin und Social-Media-Account @geheimtipphamburg anonym zugespielt. Tausende Nutzer zeigten sich entsetzt angesichts der Zerstörungswut des Unbekannten. In den Kommentaren war zu lesen: "Wie verbittert muss man sein?", "Da scheint jemand sehr viel Dunkelheit und Frust in sich zu tragen 😕" oder "Ich wünsche ihm, dass seine Ärmel beim Händewaschen immer nass werden."

Flashmob: Schneefiguren wurden wieder aufgebaut Auch der Hamburger Tattoo-Artist @broderson meldete zu Wort und rief zu einer spontanen Gemeinschaftsaktion auf: "Morgen Flashmob: Schneemann bauen ab 12:00 Uhr."

Am Samstagmittag folgten rund hundert Menschen seinem Aufruf. Auf der Krugkoppelbrücke entstanden in kürzester Zeit zig neue Mini-Schneemänner. Mit Blättern, Ästen, Steinchen und Karotten ließen die Teilnehmer ihrer Kreativität freien Lauf und errichteten eine Schneefigur nach der anderen, bis die Brücke wieder in winterlichem Glanz erstrahlte.