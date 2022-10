Halloween-Festival für Hunde und ihre Besitzer in New York

Verkleidet als Pirat, Gladiator, Jesus oder auch das Haus aus Pixars Animationsfilm "Up": New Yorker Hunde und deren Besitzer sind am Samstag (Ortszeit) in allerlei kreativen Halloween-Kostümen aufeinandergetroffen.

Beim 32. "Tompkins Square Halloween Dog Festival" stellten die Teilnehmer des alljährlichen Wettbewerbs ihre Verkleidungskünste wieder in Manhattans East Village unter Beweis. Wegen der Corona-Pandemie hatte der Event 2020 auf Zoom stattgefunden. Im Jahr darauf war es in den East River Park verlegt worden.