Hai-Alarm an der Adria: Experten rätseln über Video-Aufnahmen

Videos einer imposanten Haifisch-Rückenflosse , die vor der kroatischen Adriaküste nahe der Insel Cres aus dem Wasser ragt, verbreiten sich derzeit in den sozialen Medien. Experten vermuten, dass es sich dabei um einen Riesenhai handeln könnte. Aufgrund der unscharfen Bildqualität lässt sich die Art jedoch nicht zweifelsfrei bestimmen.

Eine Nutzerin schickte die Aufnahmen der Meeresschutz-Organisation Blue World Institute , die sich der wissenschaftlichen Erforschung großer Meerestiere widmet. Wie die Organisation auf Instagram mitteilte, deute die "charakteristische Form der Rückenflosse" daraufhin, dass es sich "höchstwahrscheinlich" um einen Riesenhai handelt.

In dem Video ist zu sehen, wie das gewaltige Tier gemächlich durchs Wasser gleitet, seine markante Rückenflosse zeigt und immer wieder in die Tiefe abtaucht.

Die aktuelle Sichtung ist durchaus bemerkenswert, denn Riesenhaie bevorzugen in der Regel tiefere, offene Gewässer und halten sich eher selten in Küsten- oder Strandnähe auf. Dennoch lassen sich die sanften Meeresriesen auch in der Adria gelegentlich blicken.

Bis zu 12 Meter lang

Mit einer Länge von bis zu zehn, in Ausnahmefällen sogar zwölf Metern - also etwa so groß wie ein Reisebus - ist der Riesenhai nach dem Walhai der zweitgrößte Fisch der Welt. Trotz seiner imposanten Erscheinung stellt er für den Menschen keine Gefahr dar. Der Kloss ernährt sich ausschließlich von Plankton, das er beim langsamen Schwimmen mit weit geöffnetem Maul aus dem Wasser filtert.

Da der Riesenhai als gefährdete Art gilt, wird seine Sichtung als positives Zeichen für den Zustand der Meeresumwelt in der Region gewertet.